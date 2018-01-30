Уфологи: Солнце атакует космический флот НЛО

Ряд НЛО атакуют Солнце. Об этом свидетельствуют снимки NASA.

Никита Готский

Уфологи увидели на недавних изображениях целый флот космических кораблей, которые наносили удары по светилу. Эксперты обращают внимание на необычное поведение инопланетян.Они объясняют, что данные фотографии были сделаны зондом SOHO, который пристально наблюдает за Солнцем. Данный проект агентства NASA и EKA функционирует уже в течение двадцати лет, а снимки, полученные им, обновляются каждые десять минут. На фотографиях можно заметить странные вспышки, образовавшиеся, по словам уфологов, в итоге стрельбы космических кораблей по светилу.Научные сотрудники NASA пока не прокомментировали такое утверждение. Это вполне возможно, так как в организации часто игнорируют такую информацию. Уфологи уверены: в NASA знают о пришельцах, но молчат об этом.