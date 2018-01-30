Уфологи: Астронавты встретят пришельцев лишь через 20 миллионов лет

Американские ученые при помощи математического уравнения Дрейка смогли вычислить, когда астронавты из Земли смогут встретиться с пришельцами. Результаты показали, что только через 20 миллионов лет, человек сможет добраться до инопланетной расы.

Светлана Славянская

Ещё в 1961 году ученый Фрэнк Дрейк разработал простое уравнение для оценки числа «технически активных» пришельцев в нашей галактике. Недавно ученые при помощи этого уравнения смогли понять, сколько лет нужно человеку, чтобы долететь до места обитания пришельцев.Согласно подсчетам, даже сама скоростная ракета сможет долететь до теоретического места проживания инопланетян лишь за 20 миллионов лет. Все дело в том, что гуманоиды живут достаточно далеко от Земли, именно по этой причине человечество до сих пор не видело ни одного инопланетного существа.