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| | На околоземную орбиту вывели первую в истории искусственную звезду

На околоземную орбиту вывели первую в истории искусственную звезду

Сегодня, 12:59
Представители частной космической компании Rocket Lab рассказали о том, что вывели на околоземную орбиту объект под названием Humanity Star («Звезда человечества»). Обещается, что сияние в ночном небе превышает яркость светил и может быть сравнимо исключительно с Луной. Астрономы уже возмутились по этому поводу и свой комментарий.
 

На околоземную орбиту вывели первую в истории искусственную звезду

 

Для искусственного спутника использовалась созданная из углеволокна геодезическая сфера приблизительно метр в диаметре, имеющая до 65 граней, а также отражающая солнечный свет. Увидеть Humanity Star можно будет практически из любой точки земного шара. На официальном сайте Rocket Lab имеется карта, которая отображает положение спутника, а также зону его видимости.
 
«Мы воспринимает Humanity Star исключительно, как арт-объект, который не предназначается для каких-либо научных исследований. Он должен побудить человечество задуматься о том, какое место мы занимаем во Вселенной», - говорится в публикации компании.
 
В научных кругах появление подобного спутника на околоземной орбите назвали глупостью и вандализмом. «Звезду Человечества» поспешили сравнить с космическим мусором.
 
Единственное, что может на данный момент утешить астрономов это то, что период обращения спутника равняется 45 минутам и она попадает в поле зрения ненадолго, хоть и часто. Спустя девять месяцев она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Николай Офицеров
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