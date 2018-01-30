На околоземную орбиту вывели первую в истории искусственную звезду

Представители частной космической компании Rocket Lab рассказали о том, что вывели на околоземную орбиту объект под названием Humanity Star («Звезда человечества»). Обещается, что сияние в ночном небе превышает яркость светил и может быть сравнимо исключительно с Луной. Астрономы уже возмутились по этому поводу и свой комментарий.

Для искусственного спутника использовалась созданная из углеволокна геодезическая сфера приблизительно метр в диаметре, имеющая до 65 граней, а также отражающая солнечный свет. Увидеть Humanity Star можно будет практически из любой точки земного шара. На официальном сайте Rocket Lab имеется карта, которая отображает положение спутника, а также зону его видимости.

«Мы воспринимает Humanity Star исключительно, как арт-объект, который не предназначается для каких-либо научных исследований. Он должен побудить человечество задуматься о том, какое место мы занимаем во Вселенной», - говорится в публикации компании.

В научных кругах появление подобного спутника на околоземной орбите назвали глупостью и вандализмом. «Звезду Человечества» поспешили сравнить с космическим мусором.

Единственное, что может на данный момент утешить астрономов это то, что период обращения спутника равняется 45 минутам и она попадает в поле зрения ненадолго, хоть и часто. Спустя девять месяцев она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Николай Офицеров