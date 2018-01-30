Учёные: Космическая пыль может уничтожить человечество

Ведущие мировые специалисты заявили о том, что гибель человечества может наступить вследствие влияния звёздной пыли, которая может принести на Землю бактерии, или вирусы инопланетного происхождения.

Александр Вест

По словам учёных, множество околосолнечных, а также околопланетных пылевых облаков ежедневно выбрасывают миллиарды микроскопических частиц, попадающих в земную атмосферу. Специалисты замечают, что с такими частицами на землю могут проникнуть и опасные вирусы, и бактерии внеземного происхождения, с которыми человеческий организм будет не в состоянии бороться ввиду отсутствия нужного иммунитета. Кроме того, подобные частицы могут спровоцировать гибель не только человеческого рода, но и множества видов флоры и фауны, представленных на Голубой планете.Эксперты заявили, что простейшие микроорганизмы обладают суперустойчивостью к экстремальным условиям к окружающей среды, будь то отсутствие кислорода, или чрезвычайно высокие температуры. В связи с этим подобные частицы могут преодолевать колоссальные расстояния из других звёздных систем, прежде чем попасть на Землю.