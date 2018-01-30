Забытый препарат сново зачислен на службу для борьбы с непобедимыми бактериями

Всеми давно забытый антибиотик снова актуален для современной медицины.

Петр Иванов

Известно, что чрезмерное использование антибиотиков и безконтрольная выдача на них рецептов, создают риски бесполезности мощных препаратов. Чтобы приостановить эту тенденцию, австралийские ученые планируют использовать старый, но эффективный антибиотик.Что-то явно пора менять. По недавним отчетам правительства Великобритании, к 2040-2050 годам устойчивые к антибиотикам бактерии могут спровоцировать до 10 миллионов смертей в год.Октапептины были открыты еще в конце 1970 годов, но не были утверждены для создания антибиотиков, потому как на тот момент новых препаратов итак было в избытке.