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| | Забытый препарат сново зачислен на службу для борьбы с непобедимыми бактериями

Забытый препарат сново зачислен на службу для борьбы с непобедимыми бактериями

Сегодня, 12:45
Всеми давно забытый антибиотик снова актуален для современной медицины.

Забытый препарат сново зачислен на службу для борьбы с непобедимыми бактериями

 

Известно, что чрезмерное использование антибиотиков и безконтрольная выдача на них рецептов, создают риски бесполезности мощных препаратов. Чтобы приостановить эту тенденцию, австралийские ученые планируют использовать старый, но эффективный антибиотик.

Что-то явно пора менять. По недавним отчетам правительства Великобритании, к 2040-2050 годам устойчивые к антибиотикам бактерии могут спровоцировать до 10 миллионов смертей в год.

Октапептины были открыты еще в конце 1970 годов, но не были утверждены для создания антибиотиков, потому как на тот момент новых препаратов итак было в избытке.
Петр Иванов
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