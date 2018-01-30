Ученые: Электронные сигареты способствуют онкологии и разрушают ДНК

Ученые из Нью-Йорка после многих исследование утвердили, что вдыхаемый дым при курении электронных сигарет, приводит к разрушению ДНК и вызывает онкологические заболевания.

Пелагея Лебединская

Эксперты биологи из Нью-Йоркского университета провели эксперимент на подопытных мышах. Одного грызуна принуждали в течении месяца вдыхать дым с электронных сигарет, и у него начало разрушаться ДНК в клетках сердца, легких и мочевого пузыря. Грызун, который дышал все это время свежим воздухом был полностью здоров. По итогам профессоров, заключенным с эксперимента, курение электронных сигарет дает больше риска к заболеваниям онкологических болезней чем обычные сигареты. Однако разработчики вейпов эту версию ученых отрицают и утверждают обратное.Отметим, эксперты также утвердили, что курение вейпов подростками в итоге приводит в течении двух лет к начинанию употребления обычных сигарет.