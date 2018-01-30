Учеными были выявлены продукты питания, которые опасны для человека

Ученые установили, что употребление в пищу мясных продуктов с содержанием большого количества холестерина, может произвести к раковым опухолям.

Пелагея Лебединская

Ученые США с Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе после многих исследований пришли к выводу, что употребление в пищу мясных продуктов с содержанием большого количества холестерина приводит к росту онкологических опухолей в организме человека. Эксперты провели опыт на мышах. Одному грызуну давали пищу только с высоким уровнем холестерина, другому наоборот с маленьким. В итоге специалисты заметили, что у мыши, которая употребляла пищу с холестерином в желудке начал повышается рост клеток склонных к раковому заболеванию. Другая же мышь была полностью здоровой. Сотрудники Калифорнийского университета также утверждают, что большое количество холестерина в организме человека может произвести также и к сердечно- сосудистым заболеваниям, и к ожирению.Отметим, что ученые рекомендуют больше употреблять в пищу овощи и фрукты, а утро нужно начинать с еды из цельного зерна. Красное мясо и сахар нужно ограничить в меню дня, и тогда организм человека будет здоров и бодр.