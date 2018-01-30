Учёные: Курение вейпов может вызвать рак и разрушить ДНК

Группа американских учёных доказала, что курение вейпов может оказать крайне негативное влияние на организм курильщика. По словам учёных, увлечение вейпами увеличивает вероятность возникновения рака, а также разрушает человеческую ДНК.

Александр Вест

Американские эксперты, представляющие Нью-Йоркский университет, заручившись помощью биологов и медицинских специалистов, провели несколько экспериментов, в которых раскрыли вред от курения вейпов. В рамках эксперимента несколько грызунов ежедневно заставляли вдыхать дым от вейпов в течение трёх месяцев. По истечению указанного срока учёные проследили за совершёнными в организме животных изменениями. Оказалось, что вещества, содержащиеся в дыме от вейпов, постепенно разрушают генетический материал в мочевом пузыре, лёгких, а также в сердце.Специалисты заметили, что вред вейпов, по сравнению с обычными сигаретами, значительно меньше, однако, регулярное вдыхание такого дыма увеличивает шансы на развитие онкологических заболеваний.