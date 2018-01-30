Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Учёные: Курение вейпов может вызвать рак и разрушить ДНК

Учёные: Курение вейпов может вызвать рак и разрушить ДНК

Сегодня, 12:13
Группа американских учёных доказала, что курение вейпов может оказать крайне негативное влияние на организм курильщика. По словам учёных, увлечение вейпами увеличивает вероятность возникновения рака, а также разрушает человеческую ДНК.

Учёные: Курение вейпов может вызвать рак и разрушить ДНК

 

Американские эксперты, представляющие Нью-Йоркский университет, заручившись помощью биологов и медицинских специалистов, провели несколько экспериментов, в которых раскрыли вред от курения вейпов. В рамках эксперимента несколько грызунов ежедневно заставляли вдыхать дым от вейпов в течение трёх месяцев. По истечению указанного срока учёные проследили за совершёнными в организме животных изменениями. Оказалось, что вещества, содержащиеся в дыме от вейпов, постепенно разрушают генетический материал в мочевом пузыре, лёгких, а также в сердце.

Специалисты заметили, что вред вейпов, по сравнению с обычными сигаретами, значительно меньше, однако, регулярное вдыхание такого дыма увеличивает шансы на развитие онкологических заболеваний.
Александр Вест
Новости по теме
Мосгордума ограничит использование вейпов
Мосгордума ограничит использование вейпов

Мосгордума решила ограничить курение вейпов, электронных кальянов и прочих смесей, имитирующих табакокурение. Теперь документ рассмотрит Госдума.

Минздрав предложил ограничить распространение вейпов в РФ
Минздрав предложил ограничить распространение вейпов в РФ

Представители Министерства здравоохранения Российской Федерации предлагают законом ограничить распространение вейпов, так называемых электронных сигарет,

В Москве могут запретить курение вейпов
В Москве могут запретить курение вейпов

В Москве могут запретить курение электронных сигарет в общественных местах. В этом случае столица станет первым городом, где использование вейпов станет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости