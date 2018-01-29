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| | ИИ от Google поставит диагноз и предскажет состояние пациента

ИИ от Google поставит диагноз и предскажет состояние пациента

Вчера, 22:32
Специалисты американской корпорации Google создают искусственный интеллект (ИИ), способный ставить диагноз, предсказывать состояние и дальнейшее развитие заболевания у пациента.

ИИ от Google поставит диагноз и предскажет состояние пациента

 

Для реализации проекта сотрудники Google обратились за помощью в медицинские центры Калифорнийского и Чикагского университетов. Врачи предоставили разработчикам информацию более чем о 200 тысяч пациентов клиник. Посредством нейронных сетей и самообучающихся технологий, компьютерам удалось за короткий срок расшифровать историю болезней людей, записанную докторами вручную. По словам программистов, им представлялась огромной проблемой разобрать почерк врачей, но ИИ справился с поставленной перед ним задачей отменно.

Искусственный интеллект отсортировал основные признаки недугов от второстепенных. По словам ученых, в скором времени появятся технологии, предсказывающие наступление смерти человека за двое суток до кончины. В США создаются группы, которые станут поддерживать граждан с неизлечимыми болезнями. В будущем появится ИИ, способный спрогнозировать смерть человека за год. Психологи рекомендуют пациентам проводить свои последние дни в кругу друзей и родственников, а не врачей.
Домбровский Сергей
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