Эксперты: Грозы вызывают приступы астмы

В Австралии в штате Виктория 21 ноября 2016 года прошла вечерняя гроза с необычными последствиями. Тогда тысячи людей, которые страдают респираторным расстройством астмы, попали в больницу, из них 9 даже погибли. Теперь грозовая астма снова возвращается.

Похожие случаи наблюдались в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. По некоторым данным, самые серьезные инциденты случились в Виктории, Мельбурне. Поэтому сейчас там стоит специальная система, которая заранее, за 3 дня предупреждает граждан о вероятном наступлении грозы.Стоит отметить, что учёными было предположено, что такое явление может происходить из-за растущей рядом с городом полей пыльцевой рожковой травы. После детального изучения, было выяснено, что зерно впитывает большое количество влаги, потом набухает и разрывается на сотни мелких кусков, которые в дальнейшем расходятся на большие расстояния. Данный пыльцевой осколок считается опасным для легких. Исходя из этого, ученые уверены, что из-за маленького размера они не могут проникать в нижние дыхательные пути и как следствие, вызывать воспалительный процесс.