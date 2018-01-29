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| | Скелет динозавра найден в пустыне Сахара

Скелет динозавра найден в пустыне Сахара

Вчера, 22:02
29 января учёными из египетского Университета Мансура обнаружен скелет гигантского динозавра из группы титанозавров в оазисе Дахла в центральном Египте.

Скелет динозавра найден в пустыне Сахара

 

Найденный динозавр – Mansourasaurus shahinae, по некоторым данным, достигал в длину около десяти метров и весил приблизительно 5,5 тонн. Динозавр относился к травоядным видам.

Как сообщилось позже, отличительными его особенностями являются костные образования — остеодермы на коже, которые имеют защитные функции.

Учёные заявляют, что скелет Мансуразавра, возраст которого составляет приблизительно 80 млн лет. Данный скелет является одним из наиболее полных скелетов динозавра данного периода из тех, которые были обнаружены в Африке.

На данный момент известно, что к титанозаврам относят наиболее крупные сухопутные животные когда-либо обитавшие на планете.
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