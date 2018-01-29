В России тестировали крупнейшую в мире сверхпроводящую кабельную линию

ФСК ЕЭС протестировала на полигоне в Москве высокотемпературную сверхпроводящую кабельную линию постоянного тока (ВТСП КЛ), которая является самой крупной в мире по протяженности.

Домбровский Сергей

Министерство энергетики России включило данную разработку в национальный проект. Это позволит внедрять программу в РФ и за границей. Высокотемпературные проводники используются во многих сферах народного хозяйства. Энергетика не является исключением в этом плане. ВТСП КЛ позволяет получать значительную мощность, уменьшает убытки на 20%, приводит к экономии финансовых средств на сооружение ЛЭП. Новая разработка приведет к положительным результатам при создании кольцевых схем и энергомостов, включая АЭС.ВТСП КЛ начнут эксплуатировать в Петербурге, линия соединит две подстанции и повысит энергонезависимость мегаполиса. В конце 2017 года чиновники подписали все необходимые документы и при получении положительных результатов на испытании новая разработка может на законодательном уровне функционировать в городе. Министерство энергетики России официально признает приоритетным направлением развитие ВТСП КЛ, так как данные линии экономят деньги и повышают энергетическую эффективность государства.