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| | В России тестировали крупнейшую в мире сверхпроводящую кабельную линию

В России тестировали крупнейшую в мире сверхпроводящую кабельную линию

Вчера, 21:51
ФСК ЕЭС протестировала на полигоне в Москве высокотемпературную сверхпроводящую кабельную линию постоянного тока (ВТСП КЛ), которая является самой крупной в мире по протяженности.

В России тестировали крупнейшую в мире сверхпроводящую кабельную линию

 

Министерство энергетики России включило данную разработку в национальный проект. Это позволит внедрять программу в РФ и за границей. Высокотемпературные проводники используются во многих сферах народного хозяйства. Энергетика не является исключением в этом плане. ВТСП КЛ позволяет получать значительную мощность, уменьшает убытки на 20%, приводит к экономии финансовых средств на сооружение ЛЭП. Новая разработка приведет к положительным результатам при создании кольцевых схем и энергомостов, включая АЭС.

ВТСП КЛ начнут эксплуатировать в Петербурге, линия соединит две подстанции и повысит энергонезависимость мегаполиса. В конце 2017 года чиновники подписали все необходимые документы и при получении положительных результатов на испытании новая разработка может на законодательном уровне функционировать в городе. Министерство энергетики России официально признает приоритетным направлением развитие ВТСП КЛ, так как данные линии экономят деньги и повышают энергетическую эффективность государства.
Домбровский Сергей
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