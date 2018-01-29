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| | Компьютерный анализ лица пациента поможет выявить редкие болезни

Компьютерный анализ лица пациента поможет выявить редкие болезни

Вчера, 21:46
Международная группа исследователей сообщила о компьютерном анализе портрета пациента, помогающем определить редкие заболевания. Данный метод не уступает генетическому тесту, сообщают ученые.

Компьютерный анализ лица пациента поможет выявить редкие болезни

 

По данным исследования международной группы ученых, метод компьютерного анализа лица пациента способен значительно облегчить процесс диагностики некоторых редких заболеваний. В частности, специалисты сосредоточились на изучении синдрома Марби.

Синдром Марби, представляющий собой генетическую мутацию, нарушает передачу веществ и сигналов внутрь клетки, что приводит к нарушению обменных процессов с участием гликозилфосфатидилинозитола. Данное расстройство также вызывает изменения во внешности больного, однако изменившиеся черты лица имеют как слабый, так сильновыраженный характер, что усложняет диагностику.

Компьютерный анализ 91 портрета больных синдромом Марби и сравнение результатов с генетическим тестом подтвердило действенность и полезность данного метода – постановка диагноза может быть значительно ускорена и облегчена.
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