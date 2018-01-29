Компьютерный анализ лица пациента поможет выявить редкие болезни

По данным исследования международной группы ученых, метод компьютерного анализа лица пациента способен значительно облегчить процесс диагностики некоторых редких заболеваний. В частности, специалисты сосредоточились на изучении синдрома Марби.
Синдром Марби, представляющий собой генетическую мутацию, нарушает передачу веществ и сигналов внутрь клетки, что приводит к нарушению обменных процессов с участием гликозилфосфатидилинозитола. Данное расстройство также вызывает изменения во внешности больного, однако изменившиеся черты лица имеют как слабый, так сильновыраженный характер, что усложняет диагностику.
Компьютерный анализ 91 портрета больных синдромом Марби и сравнение результатов с генетическим тестом подтвердило действенность и полезность данного метода – постановка диагноза может быть значительно ускорена и облегчена.