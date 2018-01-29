Химики создали гибкий аккумулятор из растягиваемых электродов

Специалисты из UNIST создали гибкий аккумулятор из углеродного материала по образцу растения Жаботикаба, произрастающего в тропиках. Растяжимые электроды, использованные в разработке, не теряют своей прочности и проводимости тока в зависимости от уровня деформации.
Разработанный полимерный композит состоит из гибридных наполнителей, которые имеют схожесть с плодами бразильского растения. Внутри композита – сажа и углеродные трубки.
Растяжимые коллекторы предполагают использовать в разных областях. Например, при производстве «умной одежды» или датчиков, которые, кроме всего прочего, будут обладать и водонепроницаемостью. Ранее водостойкие микросхемы были созданы учеными из Айовы.