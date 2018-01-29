NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В MIT научились изменять цвет объектов, созданных на 3D-принтере

В MIT научились изменять цвет объектов, созданных на 3D-принтере

Вчера, 19:25
Исследователями из MIT (Массачусетского технического университета) обнаружен способ изменения цвета деталей, напечатанных при помощи 3D-принтера. Способ основан на использовании особых чернил ColorFab для печатающего устройства.

В MIT научились изменять цвет объектов, созданных на 3D-принтере

 

Группой ученых из MIT представлены новые чернила, способные перекрашивать напечатанные на 3D-принтере объекты. Для активации чернил ColorFab нужен световой поток. Сообщается, что благодаря данной технологии станет возможным изменение внешнего вида предметов неограниченное количество раз.

В программе окрашивания есть как функция полной окраски, так и фрагментальное окрашивание. Фотохромные чернила благодаря фотоисточнику изменяют свой цвет в зависимости от длины волн света, воздействующих на них.

Фотохромные чернила уже были разработаны прежде, но именно исследователи из Массачусетского технического университета создали такой вид чернил, который может активировать более одного цвета.
Новости по теме
Инженеры разработали способ синтеза чернил из воздуха
Инженеры разработали способ синтеза чернил из воздуха

Группа конструкторов и ученых из США разработала методику, которая позволяет синтезировать чернила для шариковых ручек из загрязненного воздуха. Концептуальный

Созданы новые био-чернила для 3D-печати стволовых клеток
Созданы новые био-чернила для 3D-печати стволовых клеток

Ученые из Бристольского университета разработали новый вид био-чернил, которые помогут в создании сложных тканей для хирургических имплантатов. Стволовые

В Петербурге химики научились печатать голограммы на струйном принтере
В Петербурге химики научились печатать голограммы на струйном принтере

В Санкт-Петербурге ученые стали авторами необычного открытия. Химики из университета ИТМО научились печатать голограммы на обычном струйном принтере. Отметим,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости