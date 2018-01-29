В MIT научились изменять цвет объектов, созданных на 3D-принтере

Исследователями из MIT (Массачусетского технического университета) обнаружен способ изменения цвета деталей, напечатанных при помощи 3D-принтера. Способ основан на использовании особых чернил ColorFab для печатающего устройства.

Группой ученых из MIT представлены новые чернила, способные перекрашивать напечатанные на 3D-принтере объекты. Для активации чернил ColorFab нужен световой поток. Сообщается, что благодаря данной технологии станет возможным изменение внешнего вида предметов неограниченное количество раз.В программе окрашивания есть как функция полной окраски, так и фрагментальное окрашивание. Фотохромные чернила благодаря фотоисточнику изменяют свой цвет в зависимости от длины волн света, воздействующих на них.Фотохромные чернила уже были разработаны прежде, но именно исследователи из Массачусетского технического университета создали такой вид чернил, который может активировать более одного цвета.