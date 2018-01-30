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| | В Норвегии учёные обнаружили около 2000 артефактов

В Норвегии учёные обнаружили около 2000 артефактов

Сегодня, 03:30
Норвежские и британские учёные обнаружили более двух тысяч предметов былого времени. Событие произошло на возвышении Ютунхеймен, когда начали таять ледники.

В Норвегии учёные обнаружили около 2000 артефактов

 

Эксперты предположили, что возраст заключенных льдами артефактов составляет 6000 лет. Предметы смогли сохранить свой вид благодаря льду, в котором предметы находились все эти годы.

Археологи нашли костюмы бронзового века, черепа лошадей, древние стрелы и мечи. Ученые предполагают, что 150 найденных предметов изготовили в 4000 году до нашей эры. Большинство находок отнесли к VI-VII векам, когда был холодный период. В это время люди делали уклон на охоту, чем и можно объяснить нахождение множества мечей и стрел в ледниках.
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