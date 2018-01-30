В Норвегии учёные обнаружили около 2000 артефактов

Норвежские и британские учёные обнаружили более двух тысяч предметов былого времени. Событие произошло на возвышении Ютунхеймен, когда начали таять ледники.

Эксперты предположили, что возраст заключенных льдами артефактов составляет 6000 лет. Предметы смогли сохранить свой вид благодаря льду, в котором предметы находились все эти годы.Археологи нашли костюмы бронзового века, черепа лошадей, древние стрелы и мечи. Ученые предполагают, что 150 найденных предметов изготовили в 4000 году до нашей эры. Большинство находок отнесли к VI-VII векам, когда был холодный период. В это время люди делали уклон на охоту, чем и можно объяснить нахождение множества мечей и стрел в ледниках.