В Норвегии учёные обнаружили около 2000 артефактов

Эксперты предположили, что возраст заключенных льдами артефактов составляет 6000 лет. Предметы смогли сохранить свой вид благодаря льду, в котором предметы находились все эти годы.
Археологи нашли костюмы бронзового века, черепа лошадей, древние стрелы и мечи. Ученые предполагают, что 150 найденных предметов изготовили в 4000 году до нашей эры. Большинство находок отнесли к VI-VII векам, когда был холодный период. В это время люди делали уклон на охоту, чем и можно объяснить нахождение множества мечей и стрел в ледниках.