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| | Крымские биологи вывели растения устойчивые к вирусам

Крымские биологи вывели растения устойчивые к вирусам

Вчера, 22:20
Ученые Никитского ботанического сада нашли способ получить изначально вирусоустойчевые растения. Опробовать разработку желают не только в других регионах РФ, но и в Иране, Таиланде, Индии и Италии.

Крымские биологи вывели растения устойчивые к вирусам

 

Специалисты Никитского ботанического сада запустили биотехнологический комплекс, являющий собой камеру роста растений. Исследования длились долги годы. За это время доктор биологических наук Ирина Митрофанова изучила мировые биолаборатории различных стран мира, а через некоторое время доктор сумела воздвигнуть в Крыму свою, благодаря российскому научному фонду. Сейчас на полуострове создается «Ноев ковчег» разных видов растений. Ученым удалось создать изначально свободные от вирусов морозостойкие сорта. Главным прорывом стал фруктовый сад, избавленный от болезней на многие годы.

На данный момент саженцы проходят испытание на морозоустойчивость. Новые виды растений уже мечтают заполучить другие страны.
Виктория Озерова
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