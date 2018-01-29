Британские археологи обнаружили доисторический «цветной мелок»

Ученые и археологи из Великобритании обнаружили древнее устройство для рисования в форме бруска, которое очень похоже на современные мелки.

В Северном Йоркшире ученые из Великобритании вновь обнаружили древнюю находку, которая могла использоваться во времена мезолита. Прибор имеет яркий бордовый оттенок и, вероятнее всего, служил древним племенам для покраски или рисования.Находка оказалось куском породы охры. Это природный материал, который можно использовать для окраски предметов и имеет красно-бурый цвет. Найденный материал составляет всего 22 миллиметра в длину и 7 миллиметров в ширину. Также на самом материале обнаружены некие борозды. Вероятнее всего, из элемента древние люди выстругивали порошок для окраски других предметов.Краска тем племенам могла быть нужна для многих целей. Например, во время охоты нужно было окрасить шкуры, чтобы лучше маскироваться и быть более скрытными.