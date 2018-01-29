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| | Вечная молодость: Найдены животные, которые никогда не стареют

Вечная молодость: Найдены животные, которые никогда не стареют

Сегодня, 13:06
Американские ученый Рошель Буффенштейн на протяжении 30 лет изучал ген старения и обнаружил редких вид животных, которые совершенно с возрастом не меняются, как внутренне, так и внешне. По словам ученого, данные животные помогут науке лучше понимать биологические процессы старения.

Вечная молодость: Найдены животные, которые никогда не стареют

 

По словам Рошель Буффенштейна, ему удалось обнаружить, что крысы вида Heterocephalus glaber совершенно с возрастом не стареют. Более того, данные крысы имеют иммунитет от онкологических заболеваний. «Для меня это самые захватывающие животные, которые я когда-либо получал. Это противоречит всему, что мы знаем с точки зрения биологии млекопитающих», - сказал Буффенштейн.

Данные голые крыса достигают половой зрелости в возрасте шести месяцев. Исходя из их этого, ожидаемая продолжительность их жизни в лабораторных условиях составляет около 6 лет. Но некоторым крысы живут более 30 лет, и даже могут размножаться. Исследования показывают, что данные крысы не стареют так же, как другие млекопитающие, и совсем не проявляют почти никаких признаков старения. На данный момент ученые изучают, почему крысы живут дольше своего положенного времени.
Светлана Славянская
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