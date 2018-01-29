Жизнь на Земле после ее возникновение называли сущим адом. Причиной этому выступают постоянные атаки астероидов нашей планеты, происходящие в прошлом. Современные ученые отвергают гипотезу об Аде на ранней Земле.

Домбровский Сергей

По словам геофизиков, нашу планету действительно бомбардировали астероиды в течение столетия после ее возникновения, но этот процесс не был настолько катастрофическим, как предполагали прежде. Во время падения космических тел, тепло выделяемое ими, не уничтожало бактерии на Земле. Микроорганизмы, существовавшие при температуре 50 градусов, благополучно выживали.По мнению ученых, жар рассеивался по всей поверхности на протяжении сотен миллионов лет. Это позволило бактериям успешно развиваться. Геофизики отрицают предположения о начале жизни на Земле лишь после завершения падения космического шлака. Атаки астероидов действительно приводили к нагреванию нашей планеты, но этот процесс не уничтожал все микроорганизмы. Однако специалисты не исключают негативного воздействия на климат и конвекцию мантии.