Ученые: Экзопланета Proxima b может оказаться пригодной для жизни

Астрономам удалось еще в 2008 году доказать, что у самой ближайшей к Земле звезды Проксима в созвездии Центавра все же имеется планета. Предварительно, она была названа Proxima b. Когда же им удалось убедиться в том, что располагается она в так называемой обитаемой зоне, то вдохновленные ученые приступили к строительству гипотезы, связанной с наличием на ней жизни.

Уже с конца XX века астрономы крайне активно занимаются поиском и изучением потенциально обитаемых планет в дальнем космосе. На сегодняшний день открыто уже более четырех тысяч экзопланет. Ближайшей к нам является Proxima и находится она на расстоянии около 4,22 световых лет от Земли. У ученых она вызывает весьма существенный интерес.

В первую очередь, следует отметить, что экзопланета гораздо меньше самой звезды, во-вторых она не испускает собственного света. Именно поэтому астрономы смотрят не только на саму планету, но и на то, какое влияние она оказывает на звезду. Соответствующая методика носит название транзитной. Второй способ наблюдений основывается на том, что планета движется вокруг звезды, слегка «раскачивая» ее. Если применить оба метода, то удастся определить, каким размером и массой обладает объект.

Особый энтузиазм у ученых вызвал факт того, что планета располагается в обитаемой зоне, потому условия на ней весьма близки к земным и допускают фактор существования воды в ее жидкой форме.

Николай Офицеров