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| | Поразительная улыбка: Ученые нашли редкий череп с идеальными зубами

Поразительная улыбка: Ученые нашли редкий череп с идеальными зубами

Сегодня, 12:06
Группа ученых из Университета Дерби обнаружили на территории Великобритании редкий череп человека, который обитал ещё 3500 лет назад в Бронзовом веке. Археологи были шокированы, когда обнаружили у черепа буквально идеальную улыбку.

Поразительная улыбка: Ученые нашли редкий череп с идеальными зубами

 

Исследования показывают, что большинство людей с того времени имели потертые зубы, которые находились в плохом состоянии. Из-за некачественной пищи и отсутствие гигиены полости рта, древние люди имели большие проблемы с зубами, которые часто выпадали в молодом возрасте. Специалист Санита Незирович утверждает, что была поражена тем, как выглядят зубы найденного черепа. Они идеально ровные и здоровы, к тому же зубы прекрасно сохранились.

 

Изучив кости черепа, ученые смогли определить, что тело принадлежало мужчине возрастом от 17 до 21 года. Эксперты прозвали череп «идеальной улыбкой» и сейчас пытаются выяснить, как умер человек. Известно, что тело было похоронено с одеялом и стаканом, что, по словам экспертов, указывает, что он был важным человеком.
Светлана Славянская
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