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| | Выход астронавтов в открытый космос отложили на две недели

Выход астронавтов в открытый космос отложили на две недели

Сегодня, 12:17
Руководители американского агентства NASA приняли решение отложить выход астронавтов, находящихся на МКС на две недели. Первоначально исследователи должны были временно покинуть станцию 29 января. Теперь они выйдут в космос в середине февраля.

Выход астронавтов в открытый космос отложили на две недели

 

Официальных заявлений о причинах изменений не поступало. В открытый космос выйдут американский специалист Марк Ванде Хай и его японский коллега Норисигэ Канаи. Эти люди должны установить отремонтированный захват на манипуляторе Canadarm2. Данное устройство используется экспертами с 2001 года. Произошла незначительная поломка, 23 января космонавты сняли захват с манипулятора.

Canadarm2 произвели в Канаде, это приспособление представляет собой 18-метровую «руку», способную поднимать груз весом до 115 тонн. Космонавты часто пользуются данным устройством и называют его своим лучшим помощником.
Домбровский Сергей
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