Выход астронавтов в открытый космос отложили на две недели

Руководители американского агентства NASA приняли решение отложить выход астронавтов, находящихся на МКС на две недели. Первоначально исследователи должны были временно покинуть станцию 29 января. Теперь они выйдут в космос в середине февраля.

Домбровский Сергей

Официальных заявлений о причинах изменений не поступало. В открытый космос выйдут американский специалист Марк Ванде Хай и его японский коллега Норисигэ Канаи. Эти люди должны установить отремонтированный захват на манипуляторе Canadarm2. Данное устройство используется экспертами с 2001 года. Произошла незначительная поломка, 23 января космонавты сняли захват с манипулятора.Canadarm2 произвели в Канаде, это приспособление представляет собой 18-метровую «руку», способную поднимать груз весом до 115 тонн. Космонавты часто пользуются данным устройством и называют его своим лучшим помощником.