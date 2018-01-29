Стивен Хокинг предсказал Земле вымирание от аномальной жары

Стивен Хокинг предсказал Земле вымирание от аномальной жарыСегодня, 12:04
Всемирно известный ученый-физик Стивен Хокинг заявил, что в Солнечной системе появился неопознанный сигарообразный объект, который со стремительной скоростью
Земля может превратиться в тепличную планету, как Венера, с кипящими океанами и кислотными дождями, если люди не смогут обуздать необратимое изменение климата.
Известный учёный-физик из Соединённого Королевства Стивен Хокинг призвал всё земное население уделять больше времени и внимания изучению космического