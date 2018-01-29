Стивен Хокинг предсказал Земле вымирание от аномальной жары

Один из главных физиков современности Стивен Хокинг выступил с заявлением о том, что уже в ближайшие 100 лет человечество ожидает полное вымирание. Причиной для этого станет невыносимая жара, которая активизирует парниковый эффект на максимум и, по сути, превратить Землю в некое подобие Венеры.

Хокинг утверждает, что уже в ближайшее столетие на Земле не останется абсолютно ничего живого, так как Солнце испарит все океаны на нашей планете. Парниковый эффект становит невыносимые для землян показатели жары, потому температура может увеличится до 465 градусов по Цельсию, как это однажды произошло на Венере, что и превратило планету в безжизненное место. Стивен Хокинг утверждает, что шансы, тем не менее, все еще есть, но для этого следует отправиться осваивать другую планету.

От жителей Земли, в свою очередь, требуется сплотиться и совместными усилиями отыскать во Вселенной место, которое могло быт стать для жителей новым домом. На новую планету следует также доставить всех людей с Земли, ведь спасти ее будет уже невозможно.

Николай Офицеров