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| | Ученые превратят дома в стройматериалы с помощью грибов и бактерий

Ученые превратят дома в стройматериалы с помощью грибов и бактерий

Сегодня, 10:59
Бактерии и грибы потребуются строителям для того, чтобы переработать старые дома на стройматериалы. Поделился этими сведениями архитектор Крис Маурер. Он придумал, каким образом можно было бы заняться столь нетривиальной переработкой. Грибки и бактерии планируется подсадить в новые кирпичи и панели. Данный симбиоз обеспечит полноценную переработку в строительные отходы.
 

Ученые превратят дома в стройматериалы с помощью грибов и бактерий

 

Маурер признался, что долгое время работал в Африке, где и научился мыслить весьма нестандартно и стараться всячески экономить имеющиеся ресурсы. Когда же он вернулся в Соединенные Штаты, то удивился количеству строительного мусора, который ежедневно вывозиться на свалки. Именно поэтому он и придумал способ, который позволяет создать принципиально новые строительные материалы из отходов, полученных со старых построек.
 
На данный момент архитектор уже начал кампанию на Kickstarter. Его целью является создание мобильного резервуара для того, чтобы воплотить свою идею в жизнь.
 
Технология носит название Biocycler и состоит она в том, что симбиоз грибов и бактерий в результате взаимодействия дает клейкую жидкость, которая способная склеивать строительные отходы в необходимую для постройки форму. Прототип установки, как уверен Маурер, он планирует представить уже к концу текущего года.

Николай Офицеров
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