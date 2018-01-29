Охота за НЛО: Уфологи назвали 5 стран, которые регулярно посещают пришельцы

Согласно Национальному отчетному центру НЛО, только в США в 2017 году было зарегистрировано более 4881 случаев НЛО. Примерно столько же случаев было зафиксировано и в других странах, которые так полюбились пришельцам. Уфологи назвали 5 лучших стран для охоты за инопланетянами и поиском НЛО.

Светлана Славянская

Чили является страной с самым высоким зарегистрированным числом наблюдений НЛО. Из-за низкой влажности, высокогорных хребтов и чистого неба, Чили стала фаворитом среди искателей НЛО со всего мира. Англия славится своими полями Уилтшира, где происходили многочисленные наблюдения за НЛО. Уилтшир считается посадочной площадкой для космических кораблей. С мая по октябрь НЛО часто замечают в Австралии. Парк Уайклиф Уэлл считается одной из пяти лучших точек доступа к НЛО в мире и гарантирует наблюдение каждые пару дней.Теоретики заговора утверждают, что в Мексике таятся останки летающей тарелки и даже мертвые инопланетяне. Именно поэтому в Мексике можно также часто встретить пришельцев. НЛО можно отследить и в России, а именно в Пермской аномальной зоне, которая расположена в отдаленном районе Урала. «М-ский треугольник» является одним из самых загадочных мест в мире.