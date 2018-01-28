Аэробика способна предотвратить развитие болезни Альцгеймера

Аэробика способна предотвратить развитие болезни АльцгеймераВчера, 22:50
Ученые рассказали о позитивном влиянии винограда на организм человека. Оказалось, что он способен вылечить болезнь Альцгеймера.
Американские ученые установили, что болезни Альцгеймера чаще всего подвержен организм женщины. На данный момент специалисты устанавливают причину такого
Ученые Австралии утверждают, что людям пожилого возраста сохранять ясный ум помогают внуки. Именно они предотвращают риск заболевания и разбития болезни