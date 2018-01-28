Аэробика способна предотвратить развитие болезни Альцгеймера

По результатам исследований, которые были проведены американскими учёными, доказано, что у потенциальных пациентов и тех, кому уже диагностировали болезнь Альцгеймера, преобладает разный уровень когнитивной способностей. Учёные уверены, что это связано, с тем, что пожилые люди чаще прибегают к занятиям аэробикой.

В исследовании ученых приняло почти 1 200 пациента в возрасте от 75 до 80 лет. Итоги исследований впервые позволили посмотреть на эффективность аэробики и её влияние на болезнь Альцгеймера. Также было доказано, что данный вид физической нагрузки оказался наиболее полезным.

Поэтому, медики рекомендуют пожилым людям много ходить пешком и по возможности заниматься аэробикой хотя бы несколько часов в неделю. Даже небольшие физические нагрузки способны замедлить развитие болезни Альцгеймера, а в некоторых случаях - даже предотвратить.