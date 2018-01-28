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| | Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак

Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак

Вчера, 21:15
Из слов одного из участников конференции, которая проходила в Ростове-на-Дону, стало ясно, что через 15-20 лет и онкологические заболевания молочных желез, кишечника, желудка и легких смогут излечиваться.

Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак

 

В качестве примера был взят рак молочных желез. При диагностике данной болезни на ранних этапах у женщин есть большой шанс полностью вылечиться. На сегодняшний день в России приблизительно 65% женщин едва переживают 5-летний порог после диагностирования болезни. Стоит отметить, что рак молочных желез в некоторых странах излечим на 90%.

Одной из наиболее перспективных разработок в борьбе с раком, по словам онкологов, является иммунотерапия рака. На данный момент по всей территории России выявляется приблизительно 500 000 новых случаев заболевания. Ежегодная смертность от рака составляет 300 000 человек.
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