Онкологи рассказали, когда люди смогут победить рак

Из слов одного из участников конференции, которая проходила в Ростове-на-Дону, стало ясно, что через 15-20 лет и онкологические заболевания молочных желез, кишечника, желудка и легких смогут излечиваться.

В качестве примера был взят рак молочных желез. При диагностике данной болезни на ранних этапах у женщин есть большой шанс полностью вылечиться. На сегодняшний день в России приблизительно 65% женщин едва переживают 5-летний порог после диагностирования болезни. Стоит отметить, что рак молочных желез в некоторых странах излечим на 90%.Одной из наиболее перспективных разработок в борьбе с раком, по словам онкологов, является иммунотерапия рака. На данный момент по всей территории России выявляется приблизительно 500 000 новых случаев заболевания. Ежегодная смертность от рака составляет 300 000 человек.