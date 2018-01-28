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| | Атмосфера на Марсе была уничтожена пылевыми бурями и штормом

Атмосфера на Марсе была уничтожена пылевыми бурями и штормом

Вчера, 20:39
Учёные сделали вывод о том, что главной причиной исчезновения атмосферы на Марсе стали сильные пылевые бури и штормы.

Атмосфера на Марсе была уничтожена пылевыми бурями и штормом

 

Сейчас Марс представляет из себя безжизненную пустыню. Однако учёные утверждают, что в древности всё было иначе. По некоторым данным учёных, Красная планета являлась пригодной для жизни. Учёными даже был проведен ряд исследований, чтобы выяснить причину, которая превратила Марс в планету «без условий» для жизни.

Согласно некоторым данным, которые были получены благодаря использованию орбитального аппарата Марса (MRO), изменения в атмосфере Марса наблюдались при появлении мощных пылевых бурь и штормов. На Марсе, имеющем слабое магнитное поле, при малейшем воздействии мощных пылевых бурь и штормов возникает разрушение атмосферы, которая и так очень слабая.
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