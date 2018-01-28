NASA опубликовало редкое фото скопления звёзд в созвездии Паруса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) добавило на свою страницу красочный снимок звёздного скопления NGC 3201 в созвездии Паруса. Этот снимок сделан с использованием космического телескопа Hubble.

На фотографии изображено шаровое скопление NGC 3201, которое было открыто в 1826 году шотландским астрономом Джеймсом Данлопом. Данное скопление состоит из 100 тысяч звёзд и расположено приблизительно в 16 тысячах световых лет от Солнечной системы.По последним данным, происхождение исследуемого кластера до сих пор непонятно для исследователей. Однако учёным удалось найти отличия скопления от других подобных кластеров, которые входят в состав Млечного Пути. Скорость его движения по отношению к Солнцу очень высокая. Двигается оно к центру галактики, а не вращается вокруг него.Такое поведение NGC 3201 вызывает гипотезу о вероятном внегалактическом происхождении, а состав его звёзд очень схож с составом светил подобных кластеров.