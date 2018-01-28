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| | NASA опубликовало редкое фото скопления звёзд в созвездии Паруса

NASA опубликовало редкое фото скопления звёзд в созвездии Паруса

Вчера, 20:29
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) добавило на свою страницу красочный снимок звёздного скопления NGC 3201 в созвездии Паруса. Этот снимок сделан с использованием космического телескопа Hubble.

NASA опубликовало редкое фото скопления звёзд в созвездии Паруса

 

На фотографии изображено шаровое скопление NGC 3201, которое было открыто в 1826 году шотландским астрономом Джеймсом Данлопом. Данное скопление состоит из 100 тысяч звёзд и расположено приблизительно в 16 тысячах световых лет от Солнечной системы.

По последним данным, происхождение исследуемого кластера до сих пор непонятно для исследователей. Однако учёным удалось найти отличия скопления от других подобных кластеров, которые входят в состав Млечного Пути. Скорость его движения по отношению к Солнцу очень высокая. Двигается оно к центру галактики, а не вращается вокруг него.

Такое поведение NGC 3201 вызывает гипотезу о вероятном внегалактическом происхождении, а состав его звёзд очень схож с составом светил подобных кластеров.
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