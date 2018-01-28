NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Сексуальные расстройства женщин лечит «гормон поцелуя»

Сексуальные расстройства женщин лечит «гормон поцелуя»

Вчера, 20:10
Бельгийские ученые из Университета Льежа сообщили о новых свойствах киспетина, известного в народе как «гормон поцелуя». Оказалось, что он способен влиять на отделы головного мозга, отвечающие за жажду секса, либидо и возбуждение.

Сексуальные расстройства женщин лечит «гормон поцелуя»

 

Прежде эксперты отводили этому гормону только контроль над процессом полового созревания и функционированием репродуктивной системы. Оказалось, что возможности «гормона поцелуя» значительно шире – ученые заявили о лечении киспетином психосексуальных дисфункций. Здесь подразумевается гиперактивное поведение и сексуальное влечение.

Свою гипотезу ученые проверяли на лабораторных грызунах. В ходе эксперимента стало известно, что мозг реагирует на запах феромонов, которые выделяют мужские клетки во время поцелуя. Далее они передаются другим нейронам. Результаты испытания бельгийцев подтвердили их коллеги из Германии. Они также доказали, что киспетин можно использовать в неограниченных дозах – у него нет побочных действий, как у тестостерона.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученые открыли новый гормон активности мозга человека и его долгожительства
Ученые открыли новый гормон активности мозга человека и его долгожительства

Ученые из США открыли новый белок, который помогает людям оставаться подольше молодыми и более активно мыслить. Благодаря этому гормону, мозг человека начинает

Ученые раскрыли секрет техники поцелуя
Ученые раскрыли секрет техники поцелуя

Ученые нашли причину, почему люди при поцелуе наклоняют голову в правую сторону. Главная причина этого – особенность физиологического строения головного мозга.

Ученые объяснили влияние «гормона любви» на сексуальное поведение
Ученые объяснили влияние «гормона любви» на сексуальное поведение

Американские ученые рассказали о том, как именно «гормон любви» влияет на сексуально поведение через специальные участки коры головного мозга.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости