Сексуальные расстройства женщин лечит «гормон поцелуя»

Бельгийские ученые из Университета Льежа сообщили о новых свойствах киспетина, известного в народе как «гормон поцелуя». Оказалось, что он способен влиять на отделы головного мозга, отвечающие за жажду секса, либидо и возбуждение.

Дарья Светозарова

Прежде эксперты отводили этому гормону только контроль над процессом полового созревания и функционированием репродуктивной системы. Оказалось, что возможности «гормона поцелуя» значительно шире – ученые заявили о лечении киспетином психосексуальных дисфункций. Здесь подразумевается гиперактивное поведение и сексуальное влечение.Свою гипотезу ученые проверяли на лабораторных грызунах. В ходе эксперимента стало известно, что мозг реагирует на запах феромонов, которые выделяют мужские клетки во время поцелуя. Далее они передаются другим нейронам. Результаты испытания бельгийцев подтвердили их коллеги из Германии. Они также доказали, что киспетин можно использовать в неограниченных дозах – у него нет побочных действий, как у тестостерона.