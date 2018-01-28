Психологи рассказали, как устранить интернет-зависимость

В современном обществе все чаще люди предпочитают виртуальный мир реальному. По мнению специалистов, существует понятие интернет-зависимость, которую официально не называют заболеванием, но психологи признают ее настоящим недугом.

Домбровский Сергей

Эксперты рассказали о способах решения этой проблемы. Прежде всего, необходимо четко контролировать время нахождения в Сети. Одно дело, когда пользователи заходят в интернет по работе и другое, когда они попусту тратят драгоценное время на бессмысленный просмотр страниц на просторах виртуальных ресурсов. Родителям психологи рекомендуют обращать внимание на детей. Если несовершеннолетние предпочитают играм на улице компьютерные шутеры, это говорит о том, что ребенку не хватает заботы. По мнению экспертов, интернет – это просто огромная библиотека, где каждый человек может найти всю необходимую информацию. При этом все ищут то, что их интересует. По мнению экспертов, интернет-зависимостью страдают 10% населения, хотя официальная статистика отсутствует.Взрослым психологи рекомендуют развивать в себе ответственность и самоконтроль, дабы не возникало проблем. Интернет-зависимость характеризуется желанием провести время в Сети, даже если в реальной жизни нужно решать неотложные задачи. Если человек не получает доступ к виртуальным ресурсам, он начинает чувствовать недомогание. Эту лекцию психологи рассказали в День отказа от интернета. Он отмечается в последнее воскресенье января.