Уфологи: Камеры МКС запечатлели летающий поверх Земли город

Уфологи в ходе просмотра видеотрансляции от NASA увидели над Землей город, который летает в пространстве и занимает несколько сотен квадратных километров.

В 2015 году жители Китая утверждали, что видели в небе объект, который похож на мегаполис. Тема стала очень актуальна для всего мира, её обсуждают на просторах Интернета, а также в повседневной жизни. Большинство комментаторов пришло к выводу, что это город, где обитают инопланетяне.

На просторах YouTube пользователь под логином Streetcap1 выложил кусочек видео, где NASA зафиксировали объект обсуждения. Скептики опровергают данный факт. Они считают, что это обычное отражение Солнца и ничего более, наука уже знакома с такими явлениями природы.