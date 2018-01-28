Ученые: Фрукты могут стать причиной ожирения

Американские ученые в результате длительного наблюдения пришли к выводу, что фрукты могут стать причиной ожирения точно так же, как и жирная калорийная пища. Об этом передают зарубежные СМИ.

Светлана Славянская

Исследователи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что людям, которые стремятся сбросить лишний вес, стоит ограничить употребление фруктов. Дело в том, что фрукты насыщены фруктозой, которая провоцирует накопление жировых клеток в организме человека. Результаты экспериментов показали, что людям, которые страдают серьезными формами ожирения, должны совсем отказаться от употребления фруктозы.Кроме того, ученые утверждают, что фруктоза не только тормозит процесс похудения, но и в целом негативно влияет на самочувствие человека. Если злоупотреблять фруктами, то человек будет испытывать недомогания, слабость, нервозность и даже отсутствие сна.