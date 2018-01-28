В будущем комары перестанут кусаться: Учёные из США удивили мир

"Натренированные" насекомые перестанут кусать.

Тёплые летние дни всегда омрачает одна маленькая, но назойливая деталь - комары. Чтобы справиться с этой проблемой, а также кардинально уменьшить заболевание малярией и другими инфекционными заболеваниями передающимся через комариный укус, группа учёных из Вашингтона провела ряд анализов и исследований.





Выяснилось, что биологически активное вещество дофамин, вырабатываемое в мозге животных и людей присутствует и у комаров. Он то и образует своеобразные связи благодаря которым "кровосос" запоминает объект, человека на которого опасно садиться. То есть у него идёт прямая ассоциация определённого запаха с опасностью, поэтому насекомое всеми силами старается избежать приближения с этим предметом.





Чтобы прийти к такому выводу, учёные провели увлекательный опыт. Они посадили насекомых в камеру, где находились лоскуты тканей от одежды разных людей и мышей. После того, как подопытные садились на изделие создавался эффект вибрации, который провоцировал защиту от них. По истечению суток насекомых выпускали в помещение с двумя отсеками. В одном находился запах, который "кровососам" был известен из опыта, а в другом - воздух не имел определённых ароматов. Наученные горьким экспериментом, букашки даже и не думали лететь в злосчастное помещение, запах которого наводил страшный ужас. Все испытуемые полетели прямиком в тот отсек, запах которого им не был знаком и не ассоциировался с шоком.

Авторы трудов утверждают, что их занятное испытание в будущем поможет медицине. Так как если нарушить выработку дофамина у комаров, отвечающего за их "смышлёность", можно вообще исключить их реакцию на человеческий запах. Простым языком: злосчастные букахи потеряют к человеку всякий интерес, а соответственно никто не будет кусаться и ничего не будет чесаться. Постепенно отойдут на задний план все методы борьбы с летающим насекомым и, наконец-то, малярия будет побеждена. Не правда ли, очень благоприятный прогноз.