NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В будущем комары перестанут кусаться: Учёные из США удивили мир

В будущем комары перестанут кусаться: Учёные из США удивили мир

Вчера, 19:37
"Натренированные" насекомые перестанут кусать.

В будущем комары перестанут кусаться: Учёные из США удивили мир

 

Тёплые летние дни всегда омрачает одна маленькая, но назойливая деталь - комары. Чтобы справиться с этой проблемой, а также кардинально уменьшить заболевание малярией и другими инфекционными заболеваниями передающимся через комариный укус, группа учёных из Вашингтона провела ряд анализов и исследований.

Выяснилось, что биологически активное вещество дофамин, вырабатываемое в мозге животных и людей присутствует и у комаров. Он то и образует своеобразные связи благодаря которым "кровосос" запоминает объект, человека на которого опасно садиться. То есть у него идёт прямая ассоциация определённого запаха с опасностью, поэтому насекомое всеми силами старается избежать приближения с этим предметом.

Чтобы прийти к такому выводу, учёные провели увлекательный опыт. Они посадили насекомых в камеру, где находились лоскуты тканей от одежды разных людей и мышей. После того, как подопытные садились на изделие создавался эффект вибрации, который провоцировал защиту от них. По истечению суток насекомых выпускали в помещение с двумя отсеками. В одном находился запах, который "кровососам" был известен из опыта, а в другом - воздух не имел определённых ароматов. Наученные горьким экспериментом, букашки даже и не думали лететь в злосчастное помещение, запах которого наводил страшный ужас. Все испытуемые полетели прямиком в тот отсек, запах которого им не был знаком и не ассоциировался с шоком.

Авторы трудов утверждают, что их занятное испытание в будущем поможет медицине. Так как если нарушить выработку дофамина у комаров, отвечающего за их "смышлёность", можно вообще исключить их реакцию на человеческий запах. Простым языком: злосчастные букахи потеряют к человеку всякий интерес, а соответственно никто не будет кусаться и ничего не будет чесаться. Постепенно отойдут на задний план все методы борьбы с летающим насекомым и, наконец-то, малярия будет побеждена. Не правда ли, очень благоприятный прогноз.

В будущем комары перестанут кусаться: Учёные из США удивили мир

 

Напомним, что у комара около 1300 обонятельных рецепторов и свою жертву они предпочитают выбрать из тех людей, которые насыщены более чем другие холестерином, половыми гормонами - тестостерон и эстроген. Особую симпатию они питают к женщинам, особенно беременным или натуральным блондинкам.

Новости по теме
Ученые: Комары помогут в поиске людей под завалами
Ученые: Комары помогут в поиске людей под завалами

По предположениям японских ученых, обычные комары могут пригодиться спасателям в поиске людей под завалами. Об этом сообщают местные СМИ. Они раскрыли

Комары кусают человека из-за запаха его кожи
Комары кусают человека из-за запаха его кожи

Недавно научные деятели провели исследование, результаты которого показали, что комары кусают людей из-за естественного запаха человеческой кожи.

Учёные: Для победы над малярией нужно вакцинировать комаров
Учёные: Для победы над малярией нужно вакцинировать комаров

Найден новый способ борьбы с малярией. Учёные из США считают, что возбудителей опасных болезней нужно уничтожать до укуса человека, тот есть в кишечнике

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости