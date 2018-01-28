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| | Врачи хотят причислить секс-зависимость к психическим недугам

Врачи хотят причислить секс-зависимость к психическим недугам

Вчера, 19:12
Врачи предложили считать зависимость от секса психическим заболеванием. Письмо с рекомендациями на эту тему направлено во Всемирную психиатрическую организацию. Подписи под письмом поставили более десяти специалистов Кембриджского университета, в том числе и знаменитый нейропсихиатр.

Врачи хотят причислить секс-зависимость к психическим недугам

 

Предложение спровоцировало горячие споры между докторами и активистами, помогающими жертвам секс-домогательств. Последние возмутились из-за того, что переквалификация сексуальных преступлений в разряд заболеваний поможет злоумышленникам уйти от ответственности – достаточно будет объявить себя вечно жаждущим сексуальных утех. Такого же мнения придерживается и психолог Харриет Гэррод. Его поддержала активистка Рейчел Крис. Она подчеркнула, что она и ее единомышленники выступают против всего, что оправдывает насилие и другие виды сексуальных домогательств.

Поводом для подобного решения стала череда секс-скандалов в Голливуде. Выяснилось, что продюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси и игрок в гольф Тайгер Вудс решили пройти курс реабилитации от секс-зависимости. Пребывание в клинике, куда они обратились, стоит 35 тысяч долларов в месяц.
Дарья Светозарова
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