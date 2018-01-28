Врачи хотят причислить секс-зависимость к психическим недугам

Предложение спровоцировало горячие споры между докторами и активистами, помогающими жертвам секс-домогательств. Последние возмутились из-за того, что переквалификация сексуальных преступлений в разряд заболеваний поможет злоумышленникам уйти от ответственности – достаточно будет объявить себя вечно жаждущим сексуальных утех. Такого же мнения придерживается и психолог Харриет Гэррод. Его поддержала активистка Рейчел Крис. Она подчеркнула, что она и ее единомышленники выступают против всего, что оправдывает насилие и другие виды сексуальных домогательств.
Поводом для подобного решения стала череда секс-скандалов в Голливуде. Выяснилось, что продюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси и игрок в гольф Тайгер Вудс решили пройти курс реабилитации от секс-зависимости. Пребывание в клинике, куда они обратились, стоит 35 тысяч долларов в месяц.