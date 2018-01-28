Первый запуск ракеты Falcon Heavy состоится 6 февраля

Глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter сообщил о том, что запуск ракеты Falcon Heavy состоится 6 февраля со стартовой площадки «Аполлона» 39A на мысе Канаверал. 25 января произошли испытания, кратковременно заставили работать 27 моторов Merlin 1D.

Домбровский Сергей

Falcon Heavy сконструирована на основе Falcon 9. Первая ступень ракеты имеет жидкостные двигатели Merlin 1D. Ракета-носитель выведет на орбиту космический корабль Dragon V2. На этом аппарате желающие отправятся изучать просторы Вселенной. Эксперты прогнозируют бурное развитие космического туризма. Уже сейчас желающих огромное количество, но подобную экскурсию могут позволить себе далеко не все, так как это дорогостоящее удовольствие. По подсчётам экономистов, цена запуска ракеты варьируется в пределах от 90 до 120 млн долларов США. В будущем стоимость космических экскурсий снизится.Илон Маск намерен отправить на Falcon Heavy личный автомобиль Tesla Roadster. Ранее эксперты говорили об опасности запуска ракет-носителей Falcon 9. По мнению специалистов, малейшая оплошность - и компания SpaceX столкнется с большими неприятностями, вплоть до полного прекращения деятельности.