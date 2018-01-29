Биологи разобрались, как избежать укусов комаров

Группа биологов из Вашингтонского университета в США провела ряд исследований, в ходе которых выявила у комаров способность запоминать ароматы, которые ассоциируются с опасностью. Впоследствии насекомые станут избегать контакта с этими запахами, что и намерены использовать специалисты при разработки новых средств от комаров.

Пойда Анна

В рамках эксперимента ученые-биологи протестировали самок желтолихорадочного комара, которых оставляли в камере с куском ткани, издающим запах различных людей и грызунов, при этом, когда насекомые садились на ткань, то с помощью вибрационных волн начинался симулироваться процесс защиты.По истечению 24 часов, «подопытных» выпускали в другое пространство с двумя ответвлениями – по одному перегонялся воздух без запаха, тогда как по второму – с ароматом из предыдущего исследования с вибрациейВ итоге комары выбирали коридор, в котором не был слышен запах неудавшихся «жертв», которые их постоянно отгоняли.