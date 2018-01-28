Из-за зыбучих песков возможен срыв миссии к спутнику Юпитера Европе

Миссия на спутник Юпитера Европу оказалась под вопросом. Серьезной помехой на пути исследования и колонизации юпитерианской луны стали зыбучие пески.

Дарья Светозарова

Астрономы связывают появление участков с почвой из мелкозернистых частиц с пустотой, превышающей 95%, с отрицательной полярностью спутника. На Земле существуют аналоги подобных образований, называют их зыбучими песками. Они по принципу действия напоминают трясину и способны засосать даже человека и другого крупного представителя фауны, если те имели неосторожность попасть в ловушку. Внешне зыбучий песок от обычного отличить невозможно – о них нужно просто знать.Эксперты полагают, что на Европе существует нечто похожее. Если пыль на луне Юпитера похожа на земные зыбучие пески, то миссия к этому небесному телу окажется под угрозой срыва. О колонизации Европы тоже можно будет забыть. Велика опасность того, что посадочный модуль просто погрязнет в песке, так и не передав необходимую информацию. Кроме того, «слепых зон» достаточно и на самом Юпитере. Их исследование начнется с отправкой следующего наблюдательного зонда.