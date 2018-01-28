Учёные: Мемристоры позволят повысить производительность электроники

Учёные: Мемристоры позволят повысить производительность электроникиВчера, 16:37
В текущем 2016 году рынок носимой электроники может стремительно вырасти примерно на 18%. Об этом свидетельствуют предположение экспертов, представляющих
Согласно недавно сделанному заявлению исследователей, рынок носимой электроники по итогам уходящего года должен утроиться по сравнению с минувшим годом.
На данный момент научные деятели из Российской Федерации под началом профессора Аркадия Жукова активным образом идёт разработка технологий, с помощью которых