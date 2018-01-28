Учёные: Мемристоры позволят повысить производительность электроники

Учёные из Саутгемптонского университета в Англии представили разработку, которая должна будет увеличить производительность электроники. Основа устройства – мемристоры с изменённым составом, что повлияло и на иные показатели сопротивления, по информации новостного издания VistaNews.

Профессор Темис Продромакис отметил, что эта разработка станет актуальной уже примерно к 2020 году. Согласно концепции использования интернета, будет наблюдаться существенное увеличение инфраструктуры. 200 миллиардов объектов, имеющих определённую взаимосвязь, дадут такое количество информации, которую можно будет привести в порядок только благодаря новейшим технологиям.

По словам исследователей, экспериментальные разработки на основе мемристоров, альтернативы транзисторов, дадут действительно большие мощности, которые всё это обработают. Они проще, энергия не так сильно тратится, а также ведётся сохранение данных посредством «запоминания» суммы заряда. Новая разработка с мемристорами даёт вчетверо больше памяти, чем известные, из-за чего и производительные характеристики повышаются.

Ирина Летинская