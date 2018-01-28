Уникальная диета: Тучным людям разрешили употреблять гамбургеры и шашлыки

Британский фитнес-тренер разработал уникальную технологию похудения, которая не рассчитана на уменьшение калорийности блюд. Согласно новой методике, худеющие могут употреблять шашлыки и даже гамбургеры.

Светлана Славянская

Фитнес-тренер Джо Викс утверждает, что нет смысла ограничивать тучных людей в употреблении калорийных блюд, так как подобный процесс похудения является очень тяжелым и может не принести необходимых результатов. Джо Викс разрешает своим ученикам есть гамбургеры и шашлыки только тогда, когда они не пропускают занятия в тренажерном зале.Таким образом, главное, чтобы человек тратил в день больше калорий, чем получал его организм. Методика Викса не является совсем новой, однако его ученики всего за 90 дней диеты на гамбургерах показали отличные результаты в похудении.