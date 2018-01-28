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| | Уникальная диета: Тучным людям разрешили употреблять гамбургеры и шашлыки

Уникальная диета: Тучным людям разрешили употреблять гамбургеры и шашлыки

Сегодня, 14:34
Британский фитнес-тренер разработал уникальную технологию похудения, которая не рассчитана на уменьшение калорийности блюд. Согласно новой методике, худеющие могут употреблять шашлыки и даже гамбургеры.

Уникальная диета: Тучным людям разрешили употреблять гамбургеры и шашлыки

 

Фитнес-тренер Джо Викс утверждает, что нет смысла ограничивать тучных людей в употреблении калорийных блюд, так как подобный процесс похудения является очень тяжелым и может не принести необходимых результатов. Джо Викс разрешает своим ученикам есть гамбургеры и шашлыки только тогда, когда они не пропускают занятия в тренажерном зале.

Таким образом, главное, чтобы человек тратил в день больше калорий, чем получал его организм. Методика Викса не является совсем новой, однако его ученики всего за 90 дней диеты на гамбургерах показали отличные результаты в похудении.
Светлана Славянская
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