В Google Maps найдены координаты пришельцев в Аргентине

Приложение Google Maps помогло установить координаты пришельцев в Аргентине. Как сообщает «Версия Инфо», уфологи обнаружили их на небольшом острове Ojo de la Tierra в провинции Буэнос-Айрес.

Осмотрев данную территорию по Google Maps, специалисты заявили, что там есть некий космолёт, который некоторое время крутился на одном месте, резко пропадал, а потом снова проявлялся. Форма у объекта была спиралевидная. По мнению уфологов, остров Ojo de la Tierra, имеющий идеально круглую форму, является базой для пришельцев, и они именно там скрываются.

Координаты НЛО – 34 ° 15'07.8 ю. ш. и 58 ° 49'47.4 "з. д. По мнению известного исследователя инопланетных аномалий Скотта Уоринга, Аргентина очень популярна среди пришельцев, а главным местом для них является остров Ojo de la Tierra. Комментариев от разработчиков приложения Google Maps относительно природы объекта пока не имеется.

Ирина Летинская