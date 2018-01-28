В Google Maps найдены координаты пришельцев в Аргентине

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Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…
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Андрей Разин скомпрометировал звёзд.
В сервисе Google Maps энтузиасты на территории Австралии обнаружили НЛО треугольной формы. Результаты исследования объекта приводит издание «VistaNews».
Крупнейшая корпорация Google не перестает радовать своих пользователей новыми обновлениями и вновь представила нововведения. На этот раз обновления затронули
Компания-разработчик приложения Google Maps добавила в сервис данные об общественных туалетах. Впервые обновленный портал стал доступен жителям и гостям Индии.