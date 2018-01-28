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| | Американские ученые создали сверхтонкую иглу для инъекций в мозг

Американские ученые создали сверхтонкую иглу для инъекций в мозг

Сегодня, 11:19
Ученые из США разработали и создали сверхтонкую иглу, которая будет нужная для инъекций прямо в мозг. Такие инъекции помогут лучше противостоять слабоумию и болезни Паркинсона.

Американские ученые создали сверхтонкую иглу для инъекций в мозг

 

Американские ученые в очередной раз произвели научный прорыв. На этот раз инновационные разработки затронули медицину. Исследователи из Массачусетского технологичного института разработали сверхтонкую иглу. Она сможет помочь проводить инъекции препаратов прям в мозг человека.

Длина новой иглы может достигать до десяти сантиметров. При этом, жало сделано из сверхпрочной нержавеющей стали. Все устройство буде работать дистанционно, то есть ним можно будет управлять при помощи специального пульта.

Ученые уже провели первые исследования на крысах. Им штучно была внесена болезнь Паркинсона. После инъекций в мозг, удалось вылечить симптомы болезни.

Преимуществ такого метода лечения множество. По мнению ученых, благодаря инъекциям удастся более точно и качественнее вносить препарат в нужную точку. От такого метода будет меньше побочных эффектов, нежели от лечения перорально или внутривенно.
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