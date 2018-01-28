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| | Учёным из Канады удалось расшифровать начало манускрипта Войнича

Учёным из Канады удалось расшифровать начало манускрипта Войнича

Сегодня, 10:35
Канадским ученым из Альбертского университета получилось определить язык первой строки манускрипта Войнича с помощью современных программ и оборудований.

Учёным из Канады удалось расшифровать начало манускрипта Войнича

 

Сперва принцип чтения манускрипта был использован на декларации прав человека, которая переведена на 380 языков. Искусственный интеллект на 97% смог определить язык носителя декларации. В итоге специалисты из Канады сочлись, что манускрипт был написан на иврите.

Создатель рукописи менял слова между собой и убирал некоторые гласные из своих строчек – предположили учёные. Удалось перевести начало, где было написано: «Она дала рекомендации священнику, хозяину дома, мне и людям». Помимо этого удалось распознать еще некоторые слова: «фермер», «огонь», «свет», «воздух». Учёные предполагают, что находка из библиотеки Войнича является справочником по медицины. Группа специалистов также считает, чтобы понять полную картину перевода нужно подключить профессиональных историков, криптологов и специалистов по ивриту.

Коллеги из других стран скептически отнеслись к данной работе, потому что искусственный интеллект не сможет передать всю картину написанного из рукописной книги.
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