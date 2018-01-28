Сексологи: 17% офисных сотрудников занимаются сексом на работе

Один из уважаемых социологов Дэвид Миннс опросил 20 000 офисных сотрудников в Великобритании. Результат показал, что рабочие не упускают момента заняться сексом на рабочем месте. Сообщается, что 17% людей регулярно занимаются интимными утехами в рабочем здании, а 26% супружеских пар использовали личный кабинет в сексуальных целях.
Чаще всего людей, а именно 13%, занимаются сексом тайно в служебных туалетах. Также офисные работники признались, что интим происходил в кладовках, на кухне и даже на лестнице.