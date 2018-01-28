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| | Сексологи: 17% офисных сотрудников занимаются сексом на работе

Сексологи: 17% офисных сотрудников занимаются сексом на работе

Сегодня, 10:23
Сексологи совместно с социологами провели интересный опрос среди офисных сотрудников в Великобритании, в результате которого выяснили, что 17% людей предпочитают заниматься сексом в рабочее время. Из них 13% придаются интимным утехам в служебных туалетах.

Сексологи: 17% офисных сотрудников занимаются сексом на работе

 

Один из уважаемых социологов Дэвид Миннс опросил 20 000 офисных сотрудников в Великобритании. Результат показал, что рабочие не упускают момента заняться сексом на рабочем месте. Сообщается, что 17% людей регулярно занимаются интимными утехами в рабочем здании, а 26% супружеских пар использовали личный кабинет в сексуальных целях.

Чаще всего людей, а именно 13%, занимаются сексом тайно в служебных туалетах. Также офисные работники признались, что интим происходил в кладовках, на кухне и даже на лестнице.
Светлана Славянская
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