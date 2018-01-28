Сексологи: 17% офисных сотрудников занимаются сексом на работе

Сексологи совместно с социологами провели интересный опрос среди офисных сотрудников в Великобритании, в результате которого выяснили, что 17% людей предпочитают заниматься сексом в рабочее время. Из них 13% придаются интимным утехам в служебных туалетах.

Светлана Славянская

Один из уважаемых социологов Дэвид Миннс опросил 20 000 офисных сотрудников в Великобритании. Результат показал, что рабочие не упускают момента заняться сексом на рабочем месте. Сообщается, что 17% людей регулярно занимаются интимными утехами в рабочем здании, а 26% супружеских пар использовали личный кабинет в сексуальных целях.Чаще всего людей, а именно 13%, занимаются сексом тайно в служебных туалетах. Также офисные работники признались, что интим происходил в кладовках, на кухне и даже на лестнице.