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| | Ученые выявили молекулярный «выключатель» аллергии

Ученые выявили молекулярный «выключатель» аллергии

Сегодня, 09:50
Команда ученых из Германии и Дании провела ряд исследований, в ходе которых им удалось обнаружить механизм, позволяющий полностью убрать признаки аллергической реакции. Данное открытие было сделано в рамках улучшения существующей методики лечения этого недуга.

Ученые выявили молекулярный «выключатель» аллергии

 

В рамках эксперимента специалисты открыли уникальное антитело, способное полностью убрать все симптомы аллергии. Оно представляет собой одну из составляющих каскада биохимических реакций, по итогам которого возникает потеря другими антителами возможности прикрепиться к клеткам, а также способности получить иммунный ответ.

Ученым также удалось воспроизвести механизм работы упомянутого антитела. Главным залогом возникновения аллергической реакции является антитело IgE, контактирующее с аллергенами и приводящее к выделению гистамина, однако открытое тело может препятствовать проявлению такой реакции. Оно также убирает уже прикрепленное антитело за промежуток времени, не превышающий 15 минут.
Пойда Анна
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