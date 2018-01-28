Ученые выявили молекулярный «выключатель» аллергии

Команда ученых из Германии и Дании провела ряд исследований, в ходе которых им удалось обнаружить механизм, позволяющий полностью убрать признаки аллергической реакции. Данное открытие было сделано в рамках улучшения существующей методики лечения этого недуга.

Пойда Анна

В рамках эксперимента специалисты открыли уникальное антитело, способное полностью убрать все симптомы аллергии. Оно представляет собой одну из составляющих каскада биохимических реакций, по итогам которого возникает потеря другими антителами возможности прикрепиться к клеткам, а также способности получить иммунный ответ.Ученым также удалось воспроизвести механизм работы упомянутого антитела. Главным залогом возникновения аллергической реакции является антитело IgE, контактирующее с аллергенами и приводящее к выделению гистамина, однако открытое тело может препятствовать проявлению такой реакции. Оно также убирает уже прикрепленное антитело за промежуток времени, не превышающий 15 минут.