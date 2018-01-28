Пришельцы существуют: Активность НЛО была замечена во время миссии Apollo 11

Конспирологи убеждены, что американские астронавты на борту космического корабля Apollo 11, который впервые совершили посадку на поверхность Луны, столкнулись с активностью НЛО. Об этом говорит найденная аудиозапись переговоров астронавтов с корабля.

Светлана Славянская

Сообщается, что астронавты миссии Apollo 11 были первыми людьми, которые не только высадились на поверхность Луны, но и встретили пришельцев. Анализ аудио с корабля подтверждает, что астронавты заметили признаки инопланетной активности. Первые два человека, которые приземлились на Луне, были Нил Армстронг и Базз Олдрин в 1969 году. Однако, прежде чем приземлиться на лунную поверхность, команда заметила пришельцев в кратерах Луны.Конспирологи убеждены, что переговоры между космонавтами являются доказательством того, что они обнаружили инопланетную деятельность. Аналитик Кристофер Филлипс заявил: «Существует настоящее доказательство существования пришельцев, но люди по-прежнему отказываются даже думать о концепции иной жизни. Нужно быть наивными, чтобы поверить, что НЛО это миф. Существует слишком много косвенных доказательств того, что мы не одиноки в этой солнечной системе».