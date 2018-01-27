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| | Учёные: Сахар вредит не только сердцу, и кровеносным сосудам

Учёные: Сахар вредит не только сердцу, и кровеносным сосудам

Вчера, 22:16
Группа учёных в Копенгагенском университете в Дании исследовали сахар и его влияние на организм человека. По словам учёных, оказывается, сладкое не только прибавляет лишний вес и портит ваши зубы, но старит кровеносные сосуды, из-за этого органы и даже головной мозг не дополучают кровь.

Учёные: Сахар вредит не только сердцу, и кровеносным сосудам

 

Исследования проводили на взрослых и крепких мужчинах. Для этого каждому мужчине ежедневно давали по 225 грамм сахара. Была и контрольная группа, которая не употребляла сахар вовсе. Спустя 2 недели у «подопытных» ухудшалось кровоснабжение ног на 17% по сравнению с теми мужчинами, которые сахар вовсе не употребляли.

Следуем отметить, что отказывать от сахара вовсе не нужно. Просто рекомендуется не злоупотреблять сладкими продуктами и стараться вести здоровый образ жизни. Тогда небольшая порция сахара будет даже вам в пользу.
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