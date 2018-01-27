Ученые озвучили причину преждевременного старения

Сотрудники Колумбийского университета в США провели исследование, в результате которого выяснили, что у детей, родившихся около угольной электрической станции, более короткие теломеры, нежели у ребят, появившихся на свет после закрытия ТЭС.

Домбровский Сергей

Информацию о работе ученых распространяют американские СМИ. Теломер – это финальные участки хромосом, предотвращающие потерю ДНК при делении клеток. В исследовании принимали участие 255 новорожденных. По словам специалистов, короткие теломеры способствуют развитию онкологических, сердечно-сосудистых и прочих недугов. Такие отклонения отрицательно влияют на продолжительность жизни человека.По мнению экспертов, рожденные рядом с функционирующей угольной станцией имели на порядок большую вероятность смерти в молодости, нежели представители поколения, появившегося на свет после закрытия ТЭС. Ученые призывают руководителей стран серьезнее относиться к загрязнению окружающей среды, поскольку от этого зависит здоровье и долголетие взрослых и детей.