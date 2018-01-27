Ученые назвали ожирение инфекционным заболеванием

Учёные в Южно-Калифорнийском университете установили, что ожирение в определенных обстоятельствах может даже обладать признаками инфекционного заболевания.

Так, учёные изучающие эту проблему взяли за основу семьи, которые проживают на военных базах в разных американских штатах. То есть были взяты статистические данные, в которые попали 1111 подростков и более 1300 взрослых.Было установлено, что склонность к ожирению была у детей, в семьях которых старшее поколение страдало на ожирение. Примерно такая же ситуация наблюдалась и на более высоком уровне: большинство жалоб на лишний вес от родственников военных фиксировалось на тех объектах, где данная болезнь была распространена среди персонала.Специалисты, утверждают, что на ожирение влияет множество факторов, поэтому утверждать о том, что ожирение «заразно» пока рано.